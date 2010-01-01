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Лицензионный ключ активации для Office 2021 Professional Plus
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Производитель: Microsoft Corporation
Артикул: 3226383
Язык: Любой
Разрядность: x32 / x64
Региональная привязка: Без ограничений
Дистрибутив: Сcылка
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Артикул: 3226383
Язык: Любой
Разрядность: x32 / x64
Региональная привязка: Без ограничений
Дистрибутив: Сcылка
Перейти к описанию
Разрядность: x32 / x64
Региональная привязка: Без ограничений
Дистрибутив: Сcылка
Перейти к описанию
Региональная привязка: Без ограничений
Дистрибутив: Сcылка
Перейти к описанию
Дистрибутив: Сcылка
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Перейти к описанию
После оплаты Вы мгновенно получаете индивидуальный ключ активации Microsoft Office 2021 Professional Plus. После ввода ключа вы сможете воспользоваться всеми преимуществами использования лицензионного ПО без каких либо ограничений, а также скачивать пакеты обновлений, выпускаемые корпорацией Microsoft. Покупатель получает электронный оригинальный код активации формата XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXХ
Состав пакета Microsoft Office 2021 Профессиональный Плюс:
Microsoft Word 2021
Microsoft Excel 2021
Microsoft PowerPoint 2021
Microsoft Outlook 2021
Microsoft OneNote 2021
Microsoft Access 2021
Microsoft Publisher 2021
Внимание!
Ключ необходимо использовать только на одном устройстве.
Активация ключа происходит непосредственно в Microsoft Office 2021
Инструкции по установке вы получите вместе с приобретенным товаром.
Office 2021 работает только на операционной системе Windows 10 и Windows 11!
Вопрос / ответ
Да, предоставляем. Гарантийный срок составляет 12 месяцев.
Дистрибутивы, загруженные на наш сервер, полностью оригинальные и абсолютно ничем не отличаются от того, что предлагает Microsoft, вы можете использовать дистрибутив из своих источников. Главные условия: дистрибутив должен быть оригинальным (не ломаная сборка), а также тип лицензирования тот, который указан в описании товара.
Товар продается в виде цифрового ключа активации.
Да, конечно.
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