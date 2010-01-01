Лицензионный ключ активации для Office 2021 Professional Plus

Предоставляете ли вы гарантию на купленный товар?

Да, предоставляем. Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

Могу ли я использовать свой дистрибутив для активации товара?

Дистрибутивы, загруженные на наш сервер, полностью оригинальные и абсолютно ничем не отличаются от того, что предлагает Microsoft, вы можете использовать дистрибутив из своих источников. Главные условия: дистрибутив должен быть оригинальным (не ломаная сборка), а также тип лицензирования тот, который указан в описании товара.

В каком формате продается данный товар?

Товар продается в виде цифрового ключа активации.

Могу ли я, используя ваш товар, скачать дистрибутив с сайта Microsoft?

Да, конечно.

Я хочу узнать больше и не нашел здесь ответа на свой вопрос